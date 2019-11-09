В Германии отмечают 30-ю годовщину падения Берлинской стены (фоторепортаж, видео)

Падение стены, разделявшей столицу Германии, ознаменовало завершение «холодной войны».

В Германии сегодня отмечают 30-ю годовщину падения Берлинской стены.

Как сообщает Deutsche Welle, падением Берлинской стены 9 ноября 1989 года завершилась «холодная война» между диктатурами и демократиями, но основные предвестники этого происходили за пределами Германии - в Польше, Венгрии и СССР.

Берлинская стена была главным символом разделения мира на Восток и Запад, борьбы между коммунизмом и капитализмом. Она была построена в 1961 году тоталитарной Германской Демократической Республикой (ГДР). Западный Берлин был окружен 155-километровой стеной из бетона и колючей проволоки, но люди все равно могли беспрепятственно везде путешествовать. Западный Берлин, таким образом, был островком свободы посреди территории коммунистической ГДР.

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Для большинства восточных немцев такой близкий Запад десятилетиями оставался желанным и недостижимым. Ситуация кардинально изменилась вечером 9 ноября 1989 года после того, во время прямой трансляции пресс-конференции в восточном Берлине был объявлен новый закон о передвижении. Согласно этому закону, все поездки на Запад были разрешены. Тысячи людей двинулись в направлении по-военному обустроенных пограничных пунктов в центре Берлина, которые спустя несколько часов действительно были открыты.

Фото полных радости людей в уже больше не разделенном Берлине распространились по всему миру. Они символизировали фактический конец разделения Германии. Чуть меньше чем через год - 3 октября 1990 года - Германия, политически разделенная с конца Второй мировой войны, праздновала свое воссоединение. Возможным это событие мирового исторического масштаба стало только потому, что согласие на это дали четыре страны-победительницы войны: демократические западные союзники - США, Великобритания и Франция, а также СССР.

Торжества по случаю юбилея падения Берлинской стены в Германии продолжаются еще с 4 ноября и закончатся 10-го.

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью еженедельнику Spiegel назвала падение Берлинской стены "моментом счастья", пишет ТСН.

"Для меня 9 ноября 1989 было и остается моментом счастья в немецкой истории. Так много людей в ГДР между 1949 и 1989 годами мечтали о свободе, и внезапно мы смогли открыто говорить об этом! Мы смогли поднять наш голос. И сегодня каждый может поднять свой голос", - рассказала Меркель.

Канцлер также отметила, что "для восточных немцев конкретного поколения жизнь с мирной революцией стала свободной, но не всегда более простой".

"Мне также известно, что, кроме успешных регионов, есть и такие, в которых пустеют села, потому что дети и внуки уехали. Однако, сегодня, 30 лет спустя, нужно ясно сказать - даже если есть недовольство общественным транспортом, медицинским обслуживанием, действиями государства или собственной жизнью, это не дает права на ненависть и презрение к другим людям или даже к насилию. Толерантного отношения к такому поведению быть не должно", - добавила канцлер.