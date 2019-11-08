Суд оштрафовал Трампа на $2 миллиона за неправомерное использование благотворительного фонда

Трампу присуждено возместить ущерб группе некоммерческих организаций.

Судья Верховного суда Нью-Йорка оштрафовал президента США Дональда Трампа на $2 млн за неправомерное использование своего благотворительного фонда с целью продвижения собственных политических и деловых интересов.

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Судьей Салианн Скарпуллой Трампу присуждено возместить ущерб группе некоммерческих организаций, чтобы урегулировать гражданский иск от генпрокурора Нью-Йорка, демократки Летиции Джеймс, передает радио Свобода.

Иск был подан против Фонда Трампа в июне 2018 года по обвинению в «постоянном незаконном поведении» и ненадлежащей координации между благотворительностью и предвыборной деятельностью Трампа в ходе кампании 2016 года.

В решении суда говорится, что Трамп в нарушение законодательства позволил своему предвыборному штабу сотрудничать с благотворительной организацией по сбору средств для организаций ветеранов накануне встречи республиканцев в Айове в 2016 году. Судья считает, что мероприятие созвали «для дальнейшей политической кампании мистера Трампа».

Трамп согласился прекратить свою благотворительную деятельность в декабре, но прокурорский иск не был отозван.

В октябреюристы Трампа и генеральная прокуратура достигли договоренностей о роспуске благотворительного фонда и распределении оставшихся средств (около $1,7 млн), среди других некоммерческих организаций. В рамках этих соглашений Трамп признал, что лично использовал счета фонда не по назначению. Он согласился с офисом генерального прокурора, судья должен решить, какой штраф ему надо заплатить.