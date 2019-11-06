"Скандал меняется скандалом": американский политолог объяснил стиль политики Трампа

Эксперт считает, что Трампу нравятся медиаскандалы.

Менять один скандал другим – это стиль политики президента США Дональда Трампа.

Об этом в интервью изданию «Сегодня» рассказал американский политолог Джейсон Смарт.

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По его оценке, Трампу нравятся медиаскандалы.

«Каждый раз, когда медиа начинают его атаковать, он сразу может изменять нарратив, порядок разговоров в стране. Скандал должен меняться скандалом. Смотрите, еще недавно был большой скандал из-за ухода из Сирии и, так или иначе, обречение курдов на смерть. Ужас! Затем Трамп присылает письмо Эрдогану, где пишет, чтобы тот "не был дураком". И уже никто не говорит о курдах, а об этом письме. До этого была Украина, разговор с Зеленским. И так скандал за скандалом. Это его стиль. Для него это нормально. Почему? Потому что когда вы меняете так повестку дня, то на следующий день мало кто помнит, что же было вчера. Поэтому, на мой взгляд, Трамп выиграет выборы президента», – сказал политолог.