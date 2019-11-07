СМИ назвали имя осведомителя, который спровоцировал "украинский" скандал вокруг Трампа

Адвокаты осведомителя отказались подтверждать или опровергать, что их клиент – Эрик Чиарамелла.

Анонимным осведомителем, который заявил о давлении президента США Дональда Трампа на Киев, мог стать чиновник времен администрации Обамы и Байдена Эрик Чиарамелла (Eric Ciaramella).

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Об этом сообщает Breitbart, ссылаясь на отчет проекта RealClearInvestigations. Утверждается, что имя чиновника публично всплывало в разбирательстве по импичменту Трампа, а также на открытых слушаниях по данному вопросу.

Со ссылкой на бывших чиновников Белого дома утверждается, что Чиарамелла работал у тогдашнего вице-президента Байдена, занимаясь вопросами Украины в 2015-2016 годах. Он также работал с тогдашним советником президента США по нацбезопасности Сюзан Райс и экс-директором ЦРУ Джоном Бреннаном.

Утверждается также, что Чиарамелла входил в цепочку рассылки электронной почты администрации Обамы, где обсуждалось предоставление Украине кредитных гарантий Украине на сумму в 1 млрд долларов.

Адвокаты Марк Зейд и Эндрю Бэкедж, которые представляют интересы осведомителя, отказались подвтерждать или опровергать, что их клиент – Эрик Чиарамелла.

Напомним, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты разоблачителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, в которой говорилось, что президент Дональд Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий Хантера Байдена. 21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским. 24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму.

Согласно документу, Трамп просил Зеленского изучить дело против Хантера Байдена. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в то же день объявила, что Конгресс инициирует запуск официальной процедуры импичмента Трампа.