В Свердловской области ко Дню Победы установили билборд с марширующими фашистами (фото)

За несколько дней до празднования юбилея Дня Победы в Алапаевске Свердловской области РФ повесили плакат с изображением фашистов вместо советских солдат. Фотографию немцев украсили георгиевской лентой, сообщает портал 66.ru.

Недоразумение заметила помощник депутата Госдумы Игоря Баринова Лариса Устюжанина и тут же опубликовала по этому поводу эмоциональный пост в соцсети, прикрепив к нему снимки плаката.

"Кто повесил? Кто согласовал? Это нормально? Или я, может, не ту историю знаю. Мой дед Петр Балашов воевал в ВОВ артиллеристом, три года был в концлагере Stalag, выжил, вернулся и, думаю, в рожу бы харкнул тому, кто такое в Дни Великой Победы выставил…", - написала он.

После публикации Устюжаниной постер с немецкими солдатами, размещенный на улице Пушкина, тут же сняли.

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Сославшись на занятость, заместитель главы администрации по социальной политике Юрий Ахмедов во время разговора с корреспондентом портала бросил трубку. Лишь после повторного звонка журналиста чиновник раздраженно сказал, что не в курсе подробностей скандала и в данный момент собирается на экстренное совещание, связанное с размещением этого постера.

"Изготовление этих билбордов – инициатива частного предпринимателя, который занимается полиграфическими услугами. На звонки он сейчас не отвечает. Заявление на него уже поступило в прокуратуру, ФСБ тоже среагировало", — прокомментировал казус глава Алапаевска Станислав Шаньгин, передает Комсомольская Правда.

По словам мэра Алапаевска, всего на улицах города появилось 12 плакатов, изготовленных по инициативе коммерсанта. Десять из них были адекватными и два – "фашистскими".