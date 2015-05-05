Российская журналистка: "К 70-летию Победы РФ потеряла Украину, союзников и собственную страну"

Об этом пишет российская журналистка Наталья Геворкян в колонке для радио "Свобода". "К 70-летию Победы мы потеряли близкий нам народ, который сражался с фашизмом в рядах советской армии. Наши союзники в той войне стали "пиндосами" и "гейропой"", - продолжает журналистка.

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"В кошмарном сне мне не могло присниться, что Украина станет для России "фашистской" и что 9 мая наши народы будут праздновать одну на всех нас победу в состоянии войны друг с другом. Впервые за 70 лет нас развели так, что не склеить, не накрыть общий стол, не обняться. Не только союзники в той войне, но и родная и близкая страна 9 мая не будет рядом. И, скорее всего, Украина, как и весь остальной мир, постепенно начнет праздновать 8 мая – окончание Второй мировой, а не Великой Отечественной", - пишет Наталья Геворкян.

Она отмечает, что "в этом приступе самоуверенной, агрессивной по отношению к внешнему миру самости Россия маргинализируется. Обиженная, злая и... нет, не сильная. Сильная – Германия и ее канцлер, которая 10 мая приедет в Москву и возложит цветы к могиле Неизвестного солдата. Германия, которая прошла через крах и стыд и нашла в себе силы покаяться и построить новую страну. Германия, куда уезжают многие россияне. Германия, которая проиграла все и пришла к 70-летию своего поражения страной номер один в Европе".

В то же время Наталья Геворкян подчеркивает, что 70 лет спустя в стране-победительнице люди и их жизни не стали безусловной и важнейшей ценностью, поскольку в России на раскрутку праздника 9 мая выделяется в три раза больше денег, чем на покупку и ремонт квартир для ветеранов, и на их лечение. "Народ как-то пугающе безразличен к этому и даже как будто радуется", - отмечает Наталья Геворкян.

"Можно украсить машину лозунгом "Спасибо деду за Победу!" и в то же время спокойно проехать мимо голосующего на обочине деда в орденах", - отмечает журналистка, добавляя, что "народ, победивший нацизм, остался легко манипулируемой массой, рабски заглядывающей в глаза вождю".