Макрон в интервью правому журналу упомянул о "нелегальных украинских бандах"

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью правому журналу использовал фразу "нелегальные украинские или болгарские банды".

Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью правому журналу Valeurs Actuelles, чем вызвал критику в свой адрес.

Номер издания с интервью Макрона был опубликован в четверг, 31 октября, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

В интервью он, в частности, сказал, что всеми силами хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, упомянув при этом и украинцев.

Читайте такжеМакрон намекнул на слабость РФ и предложил оказать Москве поддержку

"Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'ивуара (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал президент Франции Valeurs Actuelles.

Критики уже заявили, что подобными заявлениями Макрон подыгрывает французским сторонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правопопулистки Марин Ле Пен на будущих президентских выборах в 2022 году. Недавно Ле Пен уже объявила о намерении участвовать в этих гонках.

В то же время во французском правительстве выступили в защиту Макрона и подчеркнули важность обращения президента "ко всех французам через все средства массовой информации".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о полной поддержке возвращения российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.