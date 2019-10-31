Американский президент отдал Москве главную роль на Ближнем Востоке, о чем она мечтала с 1972 года.

Что президент России Владимир Путин хочет от своего американского коллеги? Он хотел бы, чтобы он корумпировал и дискредитировал демократию США, оттолкнул союзников и позволил Москве делать все, что заблагорассудится, за рубежом. Дональд Трамп, который вероятно победил на выборах с российской помощью, дает Путину больше, чем тот даже мечтал.

«Мы еще не знаем точно, почему Трамп ведет себя именно так, но последствия его президентства очевидны: Трамп ставит США на колени и делает Россию великой снова», - пишет Washington Post.

Читайте такжеBloomberg: Импичмент Трампа касается не только давления на Украину

До недавнего времени наиболее эффективным аргументом в руках защитников американского президента был факт, что под сильным давлением Конгресса он одобрил передачу летальной военной помощи Украине на фоне ее битвы против российских сил. Но теперь этот «бобик сдох». Потому что Трамп заблокировал эту помощь, чтобы заставить Киев копать грязь на бывшего вице-президента Джо Байдена, а также оправдать вмешательство России в американские выборы в 2016 году. Помощь на почти 400 миллионов долларов была передана только после того, как Конгресс и СМИ начали бить тревогу.

Украинские солдаты на передовой войны, отобравшей жизни 13 тысяч человек, сказали New York Times, что задержка американской помощи «дорого стоила в психологическом измерении, ударив по уверенности в твердости позиции друзей в Вашингтоне».

Читайте такжеThe Guardian: США не осудили Россию за захват моряков Украины по вине Белого дома

«О, помните противотанковые ракеты Javelin, которые просил украинский президент Владимир Зеленский? New York Times пишет: «Администрация Трампа передала ракеты при условии, что они не будут использоваться на войне, чтобы это не спровоцировало Россию перебросить еще более мощное вооружение» своим силам на украинской территории. И какой смысл их передавать в таком случае?» - пишет издание.

Трамп еще больше подрывает Украину, распространяя сумасшедшую теорию заговора о том, что это якобы она, а не Россия, вмешивалась в американские выборы в 2016 году. Это Путин ему сказал во время одного из чрезвычайно тайных разговоров? Может все было именно так.

"Зеленский борется с коррупцией, но Трамп ее продвигает. Он передал украинскую политику в руки личного адвоката Рудольфа Джулиани, который сотрудничал с двумя соратниками пророссийского олигарха, разыскиваемого ФБР. Американский президент поставил Зеленского в полностью проигрышную ситуацию: либо он начнет копать грязь на Байдена и настроит против себя демократов, либо потеряет важную помощь США. Так с союзниками нельзя обращаться ", - говорится в статье.

Трамп делает другую большую услугу Путину в Сирии, отозвав войска США. Российские военные заняли американские базы и проводят совместные патрулирования с турецкой армией, в которых до недавнего времени участвовали американские солдаты. Судьба Сирии решается теперь не в Вашингтоне, а в Сочи, на любимом курорте Путина на побережье Черного моря. Трамп дал России то, о чем она мечтала десятилетиями: главную роль на Ближнем Востоке. Это самое большое геополитическое изменение в регионе с 1972 года, когда лидер Египта Анвар Садат выгнал советских советников и стал союзником Вашингтона. У российского телевидения есть все причины хвастаться, что США «сделали реальный подарок Путину».

Читайте такжеBusiness Insider: Путин даром получил в Сирии все, о чем мечтал

А подарки продолжают поступать. Бросив курдов, Трамп подтвердил российское утверждение, что Кремль - лучший союзник. Сохранив контингент войск США на востоке Сирии для охраны нефтяных залежей, Трамп подтвердил российскую пропаганду о том, что внешняя политика США (как и российская) мотивирована жадностью, а не высокими идеалами.

«Вау, как здорово все сложилось!», - сказал Трамп. Да, но для России.