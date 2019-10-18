Los Angeles Times: Солдаты Украины погибали в бою, пока Трамп задерживал помощь США

Киев превращается в поле битвы для внутренней американской политики в то время, когда ему нужна непоколебимая поддержка Вашингтона в войне против Кремля.

Когда президент Дональд Трамп заморозил помощь для Украины в сфере безопасности на сотни миллионов долларов в июле, Александр Маркив был в окопе и защищал свою страну от сил России. Через два месяца после того 38-летний украинский военный погиб. Его убила шрапнель во время вражеского обстрела позиций его батальона в чрезвычайно опасной точке под названием Светлодарская дуга.

Маркив был одним из 25 украинских военных, которые погибли на фронте с 18 июля. В этот день Трамп молча поставил «на паузу» передачу пакета военной помощи на 391 миллион долларов, одобренный Конгрессом еще в прошлом году. Об этом пишет Los Angeles Times.

Демократы обвиняют президента США в том, что он фактически сделал выделенную помощь для Украины своей заложницей, требуя от украинского лидера Владимира Зеленского провести расследование против его политического оппонента Джо Байдена. Издание признает, что провести прямую связь между гибелью Маркива и десятков других украинских солдат вряд ли удастся. Но украинская сторона говорит, что чувствовала себя уязвимой и, по крайней мере, временно покинутой своим важнейшим союзником, которым стал Вашингтон.

«Помощь США для Украины была очень сложной и переменной. Сначала она была больше экономической помощью в 1990-х годах. Потом после 2004 года она была нацелена на поддержку гражданского общества. А после 2014 года она стала более военной», - пояснил профессор украинских исследований в Кембриджском университете Рори Финнин.

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«Из-за попытки сделать помощь заложницей политических капризов возникает риск увеличения потерь и подрыва десятилетий американской поддержки для этой стратегически важной страны», - добавил он.

В сентябре администрация Трампа объявила, что разблокировала военную помощь. Но пресс-секретарь министерства обороны Украины Александр Мотузяник сказал изданию на этой неделе, что она пока «не дошла до нас».

«Это же не только деньги из банка. Это оружие и оборудование», - сказал он.

Издание напоминает, что на момент аннексии Крыма, организованного Владимиром Путиным, а также начала российской агрессии на Донбассе украинские Вооруженные силы были в плохом состоянии. А предыдущий пророссийский президент Виктор Янукович продал значительную часть украинского вооружения. Протесты на Майдане в 2014 году повалили лояльный к Кремлю режим. И Янукович сбежал в Россию.

Десятки тысяч украинцев, таких как Маркив, добровольно пошли воевать против российских сил на востоке. Многие из них отправились на передовую в обычных кроссовках, без шлемов и бронежилетов, не говоря уже об оружии и патронах. Украинцы из всех регионов организовали беспрецедентное, объединенное гражданское движение, которого не видели со времен Второй мировой войны. Волонтеры собирали деньги, чтобы обеспечить военных всем необходимым: от ботинок до пуль.

Запад включая США начал передавать военную помощь на миллиарды долларов, которая включала бронемашины Hummer, военные кареты скорой помощи и медицинское оборудование, радары, системы связи, беспилотники и приборы ночного видения. Поддержка Украины в бою против России на Донбассе стала продолжением десятилетий американской поддержки постсоветского преобразования в стране с 45 миллионами граждан. Вашингтон вливал деньги в развитие и стабилизацию Украины, чтобы приблизить ее к западному миру. Это разозлило Кремль, который считает Украину своей «сферой влияния».

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Несмотря на то, что Украина на протяжении трех десятилетий была в центре конфликта между Западом и Москвой, пресловутый звонок Трампа украинскому президенту Зеленскому превратил Украину в поле битвы американской внутренней политики. Это дорого обходится украинцам, которые ведут битву на передовой.

«Если США будут затягивать нас в свои внутренние дела вместо того, чтобы помогать, тогда начинаешь думать: а на кого вообще можно положиться?» - говорит бывший депутат Анна Гопко, которая возглавляла парламентский комитет по иностранным делам.

В свою очередь, генерал Виктор Муженко, который был главой штаба в 2014-2019 годах, убежден, что Украина смогла бы защитить себя от России без американской помощи. Но, по его словам, «потери были бы значительно больше». Он обратил внимание на то, что США передали Украине контрбатарейные радары, которые предупреждают украинских солдат о вражеском артиллерийском огне. По словам украинского военного, эти системы «сохранили жизни сотен, если не тысяч, наших солдат». Алексей Тихончук, который командует батальоном Маркива, рассказал Los Angeles Times, что такой радар мог бы спасти жизнь его заместителю. 27 сентября боевое подразделение потерпело от вражеского артиллерийского удара, а затем было обстреляно из крупнокалиберных пулеметов.

«Все солдаты прятались в траншеях и блиндажах. Но Саша решил вылезти на верхушку своего блиндажа, чтобы визуально увидеть, откуда стреляют, чтобы скорректировать наш огонь в ответ», - рассказал Тихончук.

Маркив был сильно ранен во время прямого удара вражеской артиллерии. Через три часа он умер во время операции по удалению шрапнели из его головы в госпитале в Светлодарске. Много украинских батальонов имеют американские радары. Но в подразделения Маркив такой техники не было.

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«Это стоило ему жизни», - рассказал командир погибшего солдата.

На фоне процесса импичмента Трампа в Вашингтоне украинцам не очень радостно от того факта, что их страна остается в центре американской политики.

«Может и хорошо, что из-за внутренней борьбы Трамп еще раз найдет Украину на карте мира», - говорит 24-летний ветеран Степан Еременко, который теперь работает в Киеве.

«Но Трамп бизнесмен. Ему наплевать на демократию или свободу. Ему безразлично, переживем ли мы войну с Россией, или нет», - добавляет он, допуская, что президент США, вероятно, теперь жалеет о своих делах в Украине.