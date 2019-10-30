Гибель мигрантов в Британии: двух братьев разыскивают по подозрению в торговле людьми (видео)
17:45, 30 октября 2019Мир
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Полиция подозревает их в непредумышленном убийстве 39 человек.
В Британии разыскивают двух братьев по подозрению в торговле людьми.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
40-летний и 34-летний мужчины - жители города Арма в Северной Ирландии. Полиция подозревает их в непредумышленном убийстве и уверяет - общение с ними может иметь решающее значение для расследования.
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Как сообщал УНИАН, в британском графстве Эссекс нашли грузовик, в котором были 39 мертвых людей. Вероятно, среди обнаруженных в грузовике тел могли быть граждане Вьетнама. Среди погибших есть один подросток. В настоящее время правоохранители устанавливают личности погибших. Ожидается, что процесс идентификации займет длительное время.
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