Гибель мигрантов в Британии: двух братьев разыскивают по подозрению в торговле людьми (видео)

Полиция подозревает их в непредумышленном убийстве 39 человек.

В Британии разыскивают двух братьев по подозрению в торговле людьми.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

40-летний и 34-летний мужчины - жители города Арма в Северной Ирландии. Полиция подозревает их в непредумышленном убийстве и уверяет - общение с ними может иметь решающее значение для расследования.

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Как сообщал УНИАН, в британском графстве Эссекс нашли грузовик, в котором были 39 мертвых людей. Вероятно, среди обнаруженных в грузовике тел могли быть граждане Вьетнама. Среди погибших есть один подросток. В настоящее время правоохранители устанавливают личности погибших. Ожидается, что процесс идентификации займет длительное время.