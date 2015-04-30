Юнкер требует объяснений от Орбана после его заявления о восстановлении смертной казни в Венгрии
Глава Еврокомиссии подчеркнул, что хартия ЕС об основных правах запрещает вводить смертную казнь и такие "очевидные вещи" даже не подлежат обсуждению.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен немедленно дать объяснения относительно того, что он не имеет намерений вводить смертную казнь.
Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Брюсселе, передает Европейская правда.
По его словам, хартия ЕС об основных правах запрещает вводить смертную казнь и такие "очевидные вещи" даже не подлежат обсуждению.
По словам Юнкера, если Венгрия не откажется от своей идеи, можно ожидать противостояния между ЕС и Венгрией.
Читайте такжеВенгры освистали пропутинского премьера Орбана во время выступления ко Дню революции
"Виктор Орбан должен немедленно четко объяснить, что у него нет намерения вводить смертную казнь. Если у него будут такие намерения, будет борьба", - подчеркнул председатель Еврокомиссии.
Напомним, Орбан ранее заявил, что смертную казнь следует вернуть на повестку дня в Венгрии.
В Еврокомиссии в среду заявили, что в ЕС никто не может быть осужденным к смертной казни, это один из столпов Евросоюза.