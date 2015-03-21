Папа Римский: Смертная казнь – это недопустимая форма наказания

Встречаясь в Ватикане с членами Международной комиссии против смертной казни, он подчеркнул, что высшая мера наказания сама нарушает закон о неприкосновенности человеческой жизни, сообщает Русская служба Би-би-си.

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При этом понтифик отметил, что пока что человечество не изобрело гуманного способа казнить людей.