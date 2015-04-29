Пропутинский премьер Венгрии хочет внедрить смертную казнь и трудовые лагеря для иммигрантов

Он также напомнил о своей репутации "белой вороны" среди европейских лидеров, сравнив нелегальных иммигрантов с "террористами" и заявил что их надо "заставлять работать". Об этом пишет The Guardian.

О возвращении смертной казни Орбан заговорил в свете убийства женщины на юге Венгрии. Друг президента РФ Владимира Путина в Европе снова взялся критиковать нормы ЕС о запрете казней. Хотя Будапешт отказался от такого наказания за преступления еще в 1989 году, когда коммунистический режим в стране потерпел крах.

"Вопрос смертной казни надо поставить на повестку дня в Венгрии. Наша страна не остановится ни перед чем, когда речь идет о защите наших граждан", - сказал Орбан. В Брюсселе предупредили, что возобновление смертной казни может лишить Венгрию некоторых прав и льгот в Евросоюзе.

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В это же время, Орбан также собирается провести в своей стране опрос, чтобы дать волю своим жестким убеждением, нацеленным против иммигрантов. Венгры должны будут ответить на вопрос, согласны ли они с утверждением, что трудовые иммигранты вредят экономике и благосостоянию венгерского народа. Также граждане Венгрии должны будут определиться, поддерживают ли они инициативу правительства "отправлять нелегальных иммигрантов в трудовые лагеря и не считают ли они, что приезжие из-за границы "способствуют распространению терроризма".

В последнее время в Венгрии рейтинги проправительственной коалиции упали больше чем на треть. За пророссийскую политику оппоненты называют Виктора Орбана «младшим братом Путина», а Евросоюз критикует действующее венгерское правительство за свертывание демократии и принятие законов, которые противоречат нормативным актам ЕС.