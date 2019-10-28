Тысячи людей в Ливане образовали живую цепь национального единства (фото)

В рамках массовых антиправительственных выступлений в воскресенье митингующие продолжали блокировать главные дороги страны, призывая правительство страны уйти в отставку.

Тысячи ливанских протестующих взялись за руки, чтобы создать живую цепь, которая символизирует национальное единство.

К такому шагу они прибегли во время антиправительственных выступлений в воскресенье, 27 октября, пишет Deutsche Welle.

Созданная живая цепь протянулся вдоль побережья от столицы Бейрута на юг и на север Ливана. Организаторы акции заявили, что планировали, что эта живая цепь протянется на 171 километр.

По словам очевидцев, демонстранты, которые стали живыми звеньями цепи, пели национальный гимн и скандировали: "Мы хотим только наших прав".

Вместе с тем в рамках массовых антиправительственных выступлений в воскресенье митингующие и продолжали блокировать главные дороги страны, призывая правительство страны уйти в отставку. Банки, школы и крупные предприятия объявили, что пока что они будут оставаться закрытыми.

Напомним, массовые уличные протесты начались в Ливане 17 октября, после того как правительство анонсировало введение сбора на пользование мессенджерами, такими как WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составлять в пересчете 0,20 доллара США в день. Впоследствии правительство отменило это решение, однако протесты не утихли. Акции протеста практически парализовала жизнь страны.

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18 октября премьер-министр Ливана Саад Харири пообещал гражданам во время телевизионного обращения улучшение ситуации и дал партнерам по правительственной коалиции трое суток времени на разработку предложений по выходу из кризиса.

Реагируя на требования протестующих, правительственную коалицию покинула христианская партия "Ливанские силы". От портфелей в правительстве отказались вице-премьер-министр и несколько министров от этой партии.

Уже 21 октября правительство Ливана поддержал план реформ, предложенный премьер-министром страны Саадом Харири. Принятые правительством меры предусматривают сокращение зарплат министров и парламентариев вдвое. Также планируется закрытие или объединение некоторых государственных учреждений. Кроме того, премьер Харири пообещал не вводить новые налоги в следующем году. По его словам, именно демонстрации поспособствовали утверждению пакета реформ.

Впрочем, протестующие в столице страны Бейруте были недовольны объявленными Харири реформами и требовали отставки правительства.