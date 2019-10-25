Россиянку Бутину, осужденную в США за шпионаж, освободили из тюрьмы

Россиянка должна прибыть в Россию утром 26 октября.

Россиянку Марию Бутину, осужденную в США за ведение лоббистской деятельности без регистрации, освободили из федеральной тюрьмы во Флориде.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США.

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Как сообщает NBC, Бутина взята под стражу иммиграционной службой и, как ожидается, будет выслана в Москву.

Россиянка должна прибыть в Россию утром 26 октября.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в Вашингтоне по обвинению "в заговоре с целью работы агентом Российской Федерации" без уведомления властей США задержали 29-летнюю россиянку Марию Бутину. В частности, Бутину обвиняли в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, которые имеют влияние на американскую политику".

Позже Федеральный окружной суд Вашингтона отказался отпускать Марию Бутину под залог.

После задержания в США СМИ напомнили, что Бутина поддерживала аннексию Россией Крыма и боевиков на Донбассе.

Федеральный суд в Вашингтоне в пятницу, 26 апреля, приговорил гражданку России Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения с последующей депортацией.