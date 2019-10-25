Foreign Policy: Дипломаты США боятся мести Трампа за показания по Украине

Работники Госдепартамента оказались в беззащитном положении в эпицентре партийной борьбы в Вашингтоне.

Чиновники в Госдепартаменте США, которые работают над вопросами, связанными с Украиной, боятся, что их карьеры станут жертвами последних событий в Вашингтоне. И что им придется иметь дело с местью, поскольку сейчас их просят давать показания в процессе импичмента, который продолжается на Капитолийском склоне.

Как пишет Foreign Policy, дипломаты низкого звена, которые работают вне поля зрения, теперь оказались в эпицентре между партийной битвой в Конгрессе, рассерженным президентом США и Госсекретарем Майком Помпео, которого критикуют за то, что он до сих пор публично не заступился за своих подчиненных. Несколько нынешних дипломатов США, которые поговорили с Foreign Policy, описали атмосферу страха в бюро Госдепартамента, которое ведет американскую политику в отношении Украины.

"Я надеюсь, что мести не будет, что это маловероятный сценарий. Но мы никогда не оказывались в такой ситуации", - сказал неназванный собеседник издания.

Читайте такжеNew York Times: Показания Тейлора об Украине не позволят оправдать Трампа

Foreign Policy напоминает, что на этой неделе показания в процессе импичмента дал Уильям Тейлор - один из главных дипломатов США, которые работают в Украине. Белый дом остро осудил его за это и назвал весь процесс "скоординированной грязной кампанией левых конгрессменов и радикальных невыбранных никем бюрократов, которые ведут войну против Конституции". Президент Дональд Трамп написал в Twitter, что он не знаком с действующим послом США в Украине, но при этом назвал Тейлора "несторонником Трампа". Этот его комментарий, вероятно, уже нанес удар по позиции дипломата в Киеве.

В своих показаниях Тейлор подробно описал, как Трамп давил на правительство Украины, чтобы заставить его начать расследование против Джо Байдена и его сына, при этом сдерживая американскую военную помощь, которая нужна украинской армии в борьбе против российской агрессии.

Читайте такжеWashington Post: Посол Тейлор годами боролся с коррупцией в Украине, но Трамп все изменил

Эпизод также разоблачил риски, перед которыми предстают дипломаты, когда их просят ответить на вопросы в Палате представителей в деле об импичменте. Карьерные работники Госдепартамента боятся, что руководство или Белый дом не будут их защищать от допросов.

"Людей ставят между Конгрессом и исполнительной ветвью власти и говорят: "Если вы не появитесь, это будет пренебрежение к парламенту. Если появитесь, то нарушите инструкции своего руководства". Это очень неприятное положение", - сказал изданию один из дипломатов США.