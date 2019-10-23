Bloomberg: Трамп хотел "загнать в угол" Украину, но там оказался Госсекретарь США

Главе американской дипломатии придется сделать трудный выбор после показаний дипломата, который работает в Киеве.

Действующий поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал, как ему сказали, что президент Дональд Трамп хотел загнать Украину в "угол" и заставить ее начать расследование против сына Джо Байдена в обмен на военную помощь. Вместо этого в "тупике" оказался Госсекретарь Майк Помпео.

Об этом пишет Bloomberg, комментируя показания Тейлора в Палате представителей. После них Помпео придется выбирать между тем, чтобы поддержать карьерного профессионала и друга по военной академии в Вест-Пойнт или президента США. Второй вариант может настроить против Госсекретаря его же подчиненных во внешнеполитическом ведомстве.

В детальном свидетельстве объемом 15 страниц для расследования Палаты представителей в деле импичмента Тейлор рассказал, что видел четкое" "требование обмена", в котором решение Трампа заморозить военную помощь для Украины было использовано в качестве рычага воздействия для получения политических услуг. Он также вспомнил, как Помпео лично просил его стать послом в Киев после отзыва Мари Йованович. Против последней выступили Трамп и его личный адвокат Руди Джулиани.

Читайте такжеNew York Times: Показания Тейлора об Украине не позволят оправдать Трампа

Тейлор сказал, что он колебался, соглашаться на эту работу. Но в конце концов он решил взяться за нее после того, как Помпео "заверил меня, что политика прочной поддержки Украины будет продолжаться и что он будет поддерживать меня в защите этой политики".

В то время, как Помпео оценивает эти показания, Тейлор до сих пор занимает должность поверенного в делах США в Украине. Если его отправят обратно в Киев для продолжения работы, это станет неявным протестом против Трампа. Таким образом, Помпео попадет под риск потерять место в Сенате в следующем году. Но если он не поддержит Тейлора, это подорвет его отношения с дипломатами Госдепартамента США, поддержка которых ему необходима для выполнения внешнеполитической повестки дня президента.