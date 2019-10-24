New York Times: Республиканцы штурмуют Конгресс, потому что другие способы спасти Трампа закончились

После всех показаний становится понятно, что единственная защита от импичмента, которая остался у президента США, - это отводить внимание от фактов.

Около 10 вечера в среду кучка республиканцев из Палаты представителей на Капитолийском склоне устроили "протест". Они ворвались в защищенную комнату под названием SCIF, где члены комитетов палаты готовились послушать показания заместителя помощника министра обороны США Лауры Купер в деле об импичменте президента Дональда Трампа.

Возглавлял "демонстрантов" конгрессмен Палаты представителей Мэтт Гетц из Флориды, который остается одним из самых яростных апологетов президента США, - пишет New York Times.

"СРОЧНО: Я веду более 30 своих коллег в SCIF, где Адам Шифф держит тайные склады в деле об импичменте. Мы до сих пор внутри. Больше деталей позже", - написал Гетц на своей странице в Twitter.

Это не был показательный шаг. Координатор республиканского меньшинства в Палате представителей Стив Скализ тоже был в толпе темно-синих костюмов, которые ворвались в комнату слушания. Начался хаос. Республиканцы выкрикивали лозунги. Некоторые из участников "вторжения" принесли в комнату для слушаний телефоны, хотя им запрещено это делать. Показания Купер отложили.

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Демократы вызвали парламентский пристав, чтобы восстановить порядок. Позже после двух часов ночи Скализ и несколько других участников его протеста выступили с жалобами перед прессой, в которых утверждали, что процедура импичмента проходит "в стиле СССР".

New York Times замечает, что все это был "сплошной цирк". И в этом была главная цель республиканцев. Они пытались таким образом лишить легитимности процедуру импичмента, которую возбудили против Трампа. Его соратники называют процесс "партийной инквизицией". Республиканцам наплевать, что они нарушили несколько правил и рекомендаций в сфере национальной безопасности. Гетц и компания были рады услужить президенту, который требует от них "защиты любой ценой".

На самом деле за день до этого Трамп одобрил их действия. Во вторник он "встретился с 30 республиканцами из Палаты представителей в Белом доме, чтобы поговорить о ситуации в Сирии и деле об импичменте". Тогда члены нижней палаты Конгресса "поделились планами штурмовать защищенную комнату", - о чем писал Bloomberg. Трамп якобы сказал им, что это прекрасная идея.

"А почему бы ему не согласиться на это? С увеличением количества свидетельств становится все очевиднее, что единственная защита президента от импичмента - это отвлекать внимание от фактов и жаловаться на то, что с ним нечестно обращаются, - пишет New York Times.

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Трамп начал с того, что настаивал на "идеальности" своего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялась 25 февраля. Затем была опубликована стенограмма, которая дала понять, что американский президент сказал своему украинскому коллеге открыть безосновательное расследование против его политического оппонента Джо Байдена, чей сын работал в Украине. Впоследствии Трамп попытался выкрутить ситуацию в свою пользу.

"Как президент США я имею полное право, а может даже и обязанность расследовать коррупцию. И просьбы или предложения другим странам помочь нам сюда тоже входят!" - написал он в Twitter третьего октября.

Но показания членов его администрации дают четко понять, что речь шла совсем не об искоренении коррупции. Это была кампания давления на украинское правительство с целью заставить его вмешаться в выборы в США в пользу Трампа. И заложницей ситуации стала военная помощь для армии Украины на 400 миллионов долларов. Затем Трамп и его защитники уцепились за идею о том, что не было условия "услуга за услугу".

Но посол в Украине Уильям Тейлор во вторник окончательно уничтожил эту линию. Столкнувшись с таким мощным ударом со стороны собственного же дипломата, Белый дом начал отвергать его показания как "грязную кампанию" против президента, организованную "никем неизбранными левыми бюрократами и радикалами, которые ведут войну против Конституции". В среду президент США пошел еще дальше. Он назвал Тейлора "дипломатом, который никогда не был сторонником Трампа".

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"Республиканцы, не лояльные к Трампу, хотя таких осталось не много, значительно хуже и опаснее для нашей страны, чем демократы, которые ничего не делают. Остерегайтесь таких, это сволочи!" - написал он в Twitter.

Но с накоплением доказательств становится все труднее выставить импичмент как безосновательный заговор. Поэтому Трамп прибегает к методам школьников в духе: "А вот и не достанешь меня!". В среду вечером бывший Генеральный прокурор Мэтт Уитакер появился в эфире Fox News, чтобы заявить, что оснований для импичмента нет. Потому что "злоупотребление властью", в котором обвиняют Трампа, - это "не преступление". Это усиливает неприятное ощущение, что президент США пытается спастись от устранения с должности, объявив себя над законом.