Байден призывает расследовать звонок Трампа в Украину

Джо Байден назвал возмутительным невероятное злоупотребление властью Трампом.

Бывший вице-президент США и один из кандидатов в президенты от демократов Джо Байден в субботу призвал расследовать сообщения о давлении американского лидера Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Reuters.

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«Это невероятное злоупотребление властью: позвонить к президенту, который просит о помощи США, и расспрашивать обо мне, имея в виду такие вещи. Это возмутительно», – заявил Байден во время агитации в Айове.

По словам кандидата от демократов, Трамп использует каждый элемент президентства, чтобы спровоцировать его на спор.

Как сообщал УНИАН, 25 июля в пресс-службе главы украинского государства заявили, что в ходе телефонной беседы Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины и "завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму более 33 млн долларов США при покупке группы компаний Херсонской "нефтеперевалки", в которую были вовлечены компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компания экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

14 мая тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украина готова передать правоохранительным органам США материалы о расчетах компании Burisma. По его словам, в распоряжении следствия есть распечатка всех расчетов, по которым средства получили, в том числе и граждане Соединенных Штатов Америки с громкими фамилиями.