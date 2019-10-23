Rzeczpospolita: Россия и Турция хотят показать, что они снова становятся империями

Неоимпериалистические игры разных стран ставят под угрозу жизнь в Европе.

В холодильниках еще остались банки "Кока-колы" и 7Up, которые не выпьют солдаты США. Фото российских войск на до недавнего времени американской базе, которая должна была гарантировать безопасность курдам, повлияли на американскую общественную мысль и спровоцировали острую реакцию многих политиков включительно с республиканцами.

Не меньшее впечатление произвели кадры CNN из курдских городов, где люди бросали в американских солдат картошку и обвиняли их в смерти курдских детей в ходе наступления Турции, двери для которого фактически открыл Вашингтон. Об этом на Rzeczpospolita пишет польский историк и политик Павел Коваль.

О политических ошибках президента США уже написано много. Другое дело - амбиции президента Турции. Раджеп Тайип Эрдоган еще в начале наступления предостерегал партнеров из Евросоюза, чтобы не говорили острых слов о его действиях на территории Сирии, особенно о потерях среди гражданского населения. Он требовал молчания, одновременно шантажируя близких западных партнеров откровенными последствиями. Но это еще не конец проблем, которые заставляют Запад разочаровываться политикой лидеров США и Турции. Очередным вопросом для размышлений стало укрепление союза Анкары с Кремлем в Сирии, а также амбиции турецкого правительства по построению ядерного оружия.

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Эрдоган декларирует, что хотел бы, чтобы в Турции был доступ к такому вооружению, что означало бы нарушение условий соглашения о нераспространении ядерных арсеналов. Где-то глубоко внутри такой политики лежит большой сентимент, который современные авторитарные режимы, а также некоторые демократические лидеры, предлагают своим обществам.

"Ведь как в России, так и в Турции речь идет об одном и том же: о сигнале, что возвращается империя. Правители говорят своим гражданам что-то в духе: "Возвращаем мир обратно на примерно 100 лет, то есть до времен после окончания Первой мировой войны. И ничего, что мы живем во времена интернета, а не телеграфа, что все вокруг изменилось". Людям нужно то же самое: услышать, что они снова будут великими", - пишет Коваль.

На самом деле в подобном тоне играет и Борис Джонсон в Великобритании. Ведь спрос на лесть для избирателей не уменьшается. Сейчас наступили времена большой попытки возвращения британцев к мыслям о "запуске истории". Ведь в основе идеи Brexit тоже на самом деле только одно: обещание, что станет снова, как прежде, что Великобритания снова станет мощной морской империей.

Можно, очевидно, себя успокаивать, что политики - это только "торговцы мечтами", время которых проходит. Проблема в том, что мир не поделен на отдельные отделы, в которых мы все живем. Неоимпериалистические иллюзии Владимира Путина, которыми он кормит общественное мнение в России, дорого стоит другим народам, в частности Украине и Грузии. Для Евросоюза конфликты в его окружении - это большая политическая проблема. Неоимпериалистическое папье маше президента Турции отбирает жизнь у курдов, меняет ситуацию на Ближнем Востоке, позволяет там закрепиться России, а также еще больше раскалывает НАТО.

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Даже демократическая "неоимпериалистическая политика", ведь именно так можно назвать поведение премьер-министра Бориса Джонсона, тоже имеет свою цену. В Великобритании очередной год продолжается политическая дестабилизация. Появляется еще одна неопределенность в будущем Евросоюза. Могут появиться потенциальные экономические проблемы на континенте, так же как и в самой Британии. Потому что сейчас никто не знает, когда произойдет Brexit или при каких условиях он будет воплощен. Не известно, получит ли процесс поддержку в британском парламенте или какими будут его последствия.

Наверное отсутствие в Палате общин поддержки нацеленных на Brexit правительств больше всего удивляет в неоимпериалистической политике сантиментов. Собственно, столетие назад, когда в Европе появился новый политический строй, Великобритания была великой не только в своих мечтах, но и в реальности. Ее политики влияли на жизнь половины человечества. Сегодня же члены Палаты общин не способны разобраться не только с правительством, но и даже между собой в большинстве, на которое это правительство должно опираться.