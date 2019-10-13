Анкара пригрозила ЕС открыть границы для сирийских беженцев

В связи с наступлением Турции в Сирии правительства Германии и Франции заявили о прекращении поставок оружия Анкаре.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил, что официальная Анкара откроет границы и позволит беженцам, которые находятся в Турции, попасть в Европу.

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Такое заявление Чавушоглу сделал в интервью DW, комментируя реакцию Турции на позицию ЕС относительно турецкой военной операции на севере Сирии.

"Приоритет - сохранить в безопасности то место, куда беженцы хотят попасть", - заявил Чавушоглу, говоря про европейские страны.

"Пока что турецкое государство потратило более 40 миллиардов долларов, а ЕС не предоставил нам необходимую поддержку. В любом случае сирийцы хотят попасть в Европу", - указал глава турецкого МИД.

По его словам, возможность открытия границ для беженцев - "не угроза и не блеф", а "просто ответ на позицию Евросоюза".

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» (Peace Spring) Вооруженных сил Турции в Сирии вместе с формированиями «Сирийской свободной армии» против Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство». Накануне турецкие войска захватили сирийский город Расулайн.

В начале операции Евросоюз призвал Турцию остановить ее. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что вторжение на север Сирии лишь усугубит страдания мирных жителей. Он также отметил, что ЕС не будет помогать Анкаре финансово создавать зону безопасности.

В связи с наступлением Турции в Сирии правительства Германии и Франции 12 октября заявили о прекращении поставок оружия Анкаре.