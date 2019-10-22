New York Times: Трамп считал Украину врагом, а не союзником

Взгляды американского президента на Киев были сформированы на основе фальшивой теории заговора.

За закрытой дверью президент Дональд Трамп дал четко понять, каковы его взгляды на Украину: "Они там пытались свергнуть меня". Согласно утверждениям людей, знакомых с данным расследования Палаты представителей по поводу импичмента, лидер США считает Восточноевропейского союзника, а не Россию, ответственным за вмешательство в выборы 2016 года, расследованием которого занимался специальный прокурор Роберт Мюллер.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что эти взгляды американского президента опровергнуты разведывательными службами США, противоречат внешней политике страны, а также отвергаются многими соратниками Трампа в Республиканской партии. Но эти его убеждения указывают на масштабы влияния на его отношение к Украине со стороны давних и не подтвержденных теорий заговора, которые распространялись в интернете и в некоторых консервативных СМИ.

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В понедельник Трамп снова назвал процедуру импичмента "охотой на ведьм", настаивая, что он ничего не нарушил во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Но показания в деле об импичменте, которые продолжаются уже пятую неделю, указывают на то, что кое-кто в администрации считал проблемой взгляды Трампа на Украину. Некоторые свидетели вспоминали встречу в Белом доме, которая состоялась в мае и во время которой группа американских чиновников, вернувшись с инаугурации Зеленского, давала брифинг президенту США. Американский посол в ЕС Гордан Сондленд, специальный посол Курт Волкер и другие свидетели говорили, что Трамп с подозрением относился к Украине, несмотря на хорошо закрепленную американскую поддержку развития демократии в этой стране. Несколько свидетелей говорили, что Трамп был уверен в намерениях Украины уничтожить его президентство.

"Президент Трамп был скептическим", - говорил Сондленд, в соответствии с его письменными ремарками. По его словам, он лишь позже понял, что лидер США связывая своего личного адвоката Руди Джулиани с украинской стороной добивался расследования относительно выборов в 2016 году, а также против Джо Байдена.

"Для всех нас было очевидно, что ключ к изменению точки зрения Трампа на Украину - это Джулиани", - сказал посол США.

Издание напоминает, что демократы в нижней палате Конгресса запустили процедуру импичмента после того, как информатор подал жалобу относительно телефонного разговора Трампа с Зеленским в июле. Этот разговор лидеров США и Украины состоялся на следующий день после того, как Мюллер дал показания Конгрессу относительно двухлетнего расследования о связи избирательной команды Трампа с Россией.

"Наша страна натерпелась, и Украина хорошо знает об этом", - говорил американский лидер во время разговора с Зеленским.

"Я бы хотел, чтобы вы выяснили, что произошло во всей этой ситуации относительно Украины, о которой говорят в CrowdStrike. Сервер, они говорят, что он в Украине", - добавил Трамп.

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В этом эпизоде он повторял теорию заговора, которую распространял Джулиани. Согласно ей, фирма CrowdStrike, которую наняла Демократическая партия для проведения расследования относительно хакерских атак на ее серверы электронной почты в 2016 году, была связана с Украиной. CrowdStrike обнаружила в июле 2016-го, что российские агенты взломали сеть партии и похитили электронные письма, которые были потом опубликованы на сайте WikiLeaks. Выводы компании были подтверждены следователями ФБР и помогли Мюллеру выдвинуть обвинения против 12 россиян из российской военной разведки.

Но теория заговора утверждает о том, что кибератака на системы Демократической партии была подстроена, чтобы подставить Россию. А сам сервер был фиктивным и содержал ложные данные. Даже союзники из Республиканской партии пытались уговорить Трампа отказаться от таких безосновательных утверждений.

"Я никогда не был поклонником CrowdStrike, то есть всей этой истории о сервере", - сказал республиканец из Палаты представителей Марк Мидоус прошлой неделе.

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Мидоус, которому Трамп доверяет, убежден, что Украина могла сыграть какую-то роль в американских выборах. Но, по его мнению, поиски фальшивого почтового сервера надуманы.

"Я бы не делал ставку на то, чтобы отправлять своего частного адвоката искать какой-то сервер в другой стране", - сказал конгрессмен.

Другие республиканцы также пытались убедить Трампа, что Украина ни при чем. Бывший советник по внутренней безопасности Том Боссерт сказал, что Джулиани сделал Трампу "медвежью услугу", рассказывая фальшивые истории.