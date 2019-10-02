Bloomberg: Импичмент Трампа можно устроить за давление на Украину, но не за Австралию

Поведение американского президента с Киевом – это скандал, а попытка дискредитировать дело о вмешательстве России в выборы – нет.

Демократы должны позволить Генпрокурору США провести проверку расследования дела о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Когда первые детали скандала вокруг Украины появились, сенатор Крис Мерфи предложил очень дельный совет.

«Не надо ничего выдумывать. Если американскому президенту сойдет с рук давление на другие страны ради его политических целей, тогда мы должны просто сдаться и смириться с нашей новой банановой республикой», - цитирует его слова Bloomberg.

Известные факты, в конце концов, убийственны. Президент Дональд Трамп признал, что призвал президента Украины провести расследование обвинений в адрес бывшего вице-президента США Джо Байдена, выраженные личным адвокатом Трампа Руди Джулиани. Это злоупотребление властью. И хоть глупо устраивать импичмент в то время, когда выборы уже не за горами, сам скандал требует осуждения со стороны обеих партий.

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Потенциал этого скандала неоднозначный. Его легко понять. И в нем говорится о поведении действующего президента. Но если украинский скандал начнет перетекать в нечто совершенно иное, он потеряет свою силу. И уже появился риск, что так все и произойдет.

В понедельник New York Times писал, что Трамп давил на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, чтобы его правительство начало сотрудничать с проверкой Департамента юстиции США относительно истоков расследования о вмешательстве России в выборы в 2016 году. Washington Post теперь пишет, что Генпрокурор Уильям Барр ездил в другие страны с прокурором Джоном Дархамом, чтобы надавить на представителей иностранной разведки и заставить их сотрудничать в этом деле.

Демократы должны отказаться от искушения включить этот новый эпизод в запущенный ими процесс импичмента. На это есть несколько причин. Для начала, существуют справедливые вопросы о происхождении расследования ФБР относительно кампании Трампа в 2016 и 2017 годах. На них нужно дать ответ. К примеру, почему команде на то время кандидата-республиканца не провели защитный брифинг о деятельности ее участников, подозреваемых в связях с Россией, таких как Картер Пейдж? Имели ли место попытки помощи иностранной разведке? Или американские спецслужбы использовали оппозиционное расследование для того, чтобы получить ордер на установку слежения за Пейджем? Кто «слил» информацию о существовании расследования контрразведки? Почему бывший директор ФБР Джеймс Коми подтвердил существование этого расследования публично, хотя в частной беседе уверял президента, что он не под следствием?

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Но кроме того, что существуют основания для проверки происхождения российского дела, это лишь плохая политика. В случае скандала вокруг Украины у демократов есть четкий эпизод злоупотребления властью со стороны президента. Лидер США не должен просить иностранных коллег вести расследование против его политических соперников. Здесь нужно нажать на тормоз. Именно поэтому так много республиканских сенаторов замолчали, когда украинский скандал только начался.

Шум вокруг попыток Барра и Трампа привлечь иностранную помощь для проверки, которую ведет Дархам, может выставить демократов в плохом свете. Они будут казаться такими же, как и Трамп, который пытается дискредитировать расследование Роберта Мюллера. Если российское дело было расследовано должным образом, тогда демократам и чиновникам в сфере национальной безопасности не стоит беспокоиться проверками Барра.

На самом деле во время расследования Мюллера демократы часто утверждали, что инициированное администрацией Барака Обамы расследование кампании 2016 года было оправданным. ИМ стоит помнить это утверждение сейчас.