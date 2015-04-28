В Непале находится 191 украинец - МИД
19:34, 28 апреля 2015Мир
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По состоянию на 19:00 28 апреля с.г. Министерство иностранных дел владеет информацией о пребывании на территории Непала 191 гражданина Украины.
REUTERS
Об этом сообщает Департамент политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины и подчеркивает, что «информации о гибели или травмировании наших граждан не зафиксировано».
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В Департаменте консульской службы введен отдельный электронный адрес (nepal@mfa.gov.ua) для получения информации о гражданах Украины, которые находятся на территории Непала.
Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,9 с эпицентром между столицей Катманду и городом Покхара.
По последним данным полиции Непала, количество жертв землетрясения достигло 4 тыс. 485 человек.
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