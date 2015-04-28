В Непале находится 191 украинец - МИД

Об этом сообщает Департамент политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины и подчеркивает, что «информации о гибели или травмировании наших граждан не зафиксировано».

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В Департаменте консульской службы введен отдельный электронный адрес (nepal@mfa.gov.ua) для получения информации о гражданах Украины, которые находятся на территории Непала.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,9 с эпицентром между столицей Катманду и городом Покхара.

По последним данным полиции Непала, количество жертв землетрясения достигло 4 тыс. 485 человек.