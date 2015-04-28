Количество жертв землетрясения в Непале превысило 4,5 тысячи человек

Об этом со ссылкой на полицию Непала сообщает РИА Новости.

"По состоянию на 15.00 (по местному времени) общее количество погибших составляет 4555, пострадавших - 8299", - говорится в сообщении.

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Напомним, в субботу 25 апреля и в воскресенье 26 апреля в Непале произошло два мощных землетрясения. Количество жертв постоянно растет, ибо, как предполагают власти, немало людей до сих пор остаются под завалами. Кроме многочисленных человеческих жертв, существенно пострадала инфраструктура Непала, главным образом регион Катманду.

Землетрясение уже назвали самым крупным в Южной Азии за более 80 лет, поскольку он затронул не только Непал, подземные толчки ощущались в Индии, Бангладеш, в Пакистане, некоторых регионах Китая, Тибете.