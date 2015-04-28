В Непале женщину спустя 33 часа вытащили из-под завалов

Сунита Ситаула (Sunita Sitaula) в момент землетрясения находилась внутри пятиэтажного дома в столице Непала Катманду.

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Ее завалило обломками. По словам Суниты, она «чувствует себя так, как будто попала в другой мир», сообщает Lenta.ru.

Сейчас она временно живет в местной школе вместе со своим мужем и двумя сыновьями, которые уцелели во время землетрясения — они успели выскочить на улицу, когда их дом начал рушиться.