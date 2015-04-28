Власти Непала прогнозируют, что на восстановление инфраструктуры потребуется $10 миллиардов

Восстановление Непала после землетрясения обойдется в $10 млрд и займет годы, заявил министр финансов страны Рам Махат. Об этом сообщает Слон со ссылкой на Bloomberg.

«Точные затраты подсчитать сейчас сложно. Восстановление зданий и инфраструктуры потребует миллиардов и миллиардов долларов. Оно займет годы», – сказал министр.

Махат отметил, что страна намерена обратиться за помощью ко всему миру. Как отмечает Bloomberg, $10 млрд – это примерно половина ВВП Непала.

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Рост экономики страны замедлился еще до землетрясения, пишет агентство. Азиатский банк развития прогнозирует, что к 15 июля ВВП Непала увеличится на 4,6% по сравнению с 5,2% годом ранее. На Катманду и его окрестности, которые сильнее всего пострадали от землетрясения, по оценке Национального банка Непала, приходится треть национальной экономики. Основу непальской экономики составляет сельское хозяйство и туризм.

Самое сильное за 81 год землетрясение в Непале произошло 25 апреля. По последним данным, число погибших превысило пять тысяч человек и может достигнуть шести тысяч. В стране объявлено чрезвычайное положение. Помощь Непалу готовы оказать Евросоюз, Россия, Индия и Китай.