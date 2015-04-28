Украинских медиков и спасателей направят в пострадавший от землетрясения Непал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и. о. председателя Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Зорян Шкиряк.

"В ближайшее время по готовности мы вылетаем туда с группой психологов, медиков медицины катастроф и группой подготовленных спасателей", - сказал Шкиряк.

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Он отметил, что группа будет состоять из 12-13 человек, в том числе 4 врача, 3 или 4 психолога, в зависимости от потребности, и 3 представителя поисково-спасательных отрядов.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,9 с эпицентром между столицей Катманду и городом Покхара.

По последним данным полиции Непала, число жертв землетрясения превысило 4, 5 тысячи человек.