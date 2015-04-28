В Нигерии обнаружили сотни жертв боевиков "Боко Харам"
17:39, 28 апреля 2015Мир
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Свидетели сообщают о сотнях тел неопознанных мирных граждан, обнаруженных в отбитом у боевиков "Боко Харам" приграничном нигерийском городе Дамасак.
REUTERS
Представитель местных властей заявил, что тела женщин, детей и мужчин лежат прямо на улицах города. По его словам, мертвые мужчины — боевики "Боко Харам", которые были убиты во время борьбы за город.
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Вооруженные силы Чада сообщают, что в пригородных районах Дамасака находятся еще сотни погибших мирных жителей, сообщает Росбалт по информации Associated Press.
Ранее сообщалось, что боевики "Боко Харам" застрелили 21 человека на северо-востоке Нигерии.
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