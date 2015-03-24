В Нигерии боевики "Боко Харам" похитили более 400 женщин и детей

По данным местных жителей, инцидент произошел в городе Дамасак на северо-востоке страны. В то же время, согласно показаниям других очевидцев, речь может идти о более чем 500 похищенных, пишет РИА Новости.

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"Они забрали 506 женщин и детей. Убили около 40 из них перед тем, как уйти", — заявил один из свидетелей.

Боевики "Боко Харам" выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей Нигерии. С момента активизации группировки в 2009 году более 13 тысяч человек погибли в результате терактов и нападений, более полутора миллионов человек вынуждены были покинуть дома.