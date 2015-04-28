В сети появилось видео протестов в Балтиморе: демонстранты жгут автомобили и громят витрины

В Балтиморе не утихают массовые протесты, которые разгорелись после траурных мероприятий в, связанных с погребением афроамериканского гражданина, который погиб 19 апреля, находясь под стражей в полиции. Причиной смерти афроамериканца стало повреждение спинного мозга. Полицию обвиняют в пытках и избиениях, которые и повлекли эти повреждения.

Читайте такжеВ американском штате Мэриленд объявили чрезвычайное положение из-за массовых беспорядков

Протестующие забрасывают полицейских камнями и бутылками и поджигают их машины. Демонстранты также поджигают полицейские участки и разбивают стекла их автомобилей.

Американские СМИ сообщили, что в Балтимор в понедельник уже были введены 1,5 тысячи бойцов Национальной гвардии США.