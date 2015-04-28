ВМС Финляндии применили глубинную бомбу против неизвестного подводного объекта
13:54, 28 апреля 2015Мир
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Система подводного наблюдения ВМС Финляндии обнаружила неизвестный подводный объект в водах Финского залива у столицы Хельсинки.
Был произведен предупредительный взрыв глубинной бомбы / Фото: Yle Uutisgrafiikka
Предполагаемый объект был локализован внутри финских территориальных вод недалеко от морской границы Финляндии, передает Yle.
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Информация об этом поступила около полудня в понедельник. Во второй раз объект был замечен в ночь на вторник.
На основе полученной информации в 3 часа ночи был произведен предупредительный взрыв глубинной бомбы.
По делу ведется расследование.
Начальник оперативного штаба ВМС, капитан первого ранга Олави Янтунен не уточнил, о каком конкретно объекте идет речь.
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