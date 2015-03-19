Россия следит за Британией с помощью рыбаков-шпионов - СМИ

Именно такую тактику используют российские военные в новой холодной войне против запада. У Путина есть целый флот рыбацких траулеров, напичканных современным оборудованием, сообщают Подробности.

"В водах Северного моря у британских берегов засекли по меньшей мере шесть таких кораблей", - сообщил журналистам высокопоставленный адмирал. Суда ловят сигналы с военных баз королевства. Знают, например, - когда в воздух поднимаются истребители на перехват российских самолетов - такое в последнее время часто случается.

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И если в восьмидесятых британцы могли без проблем нейтрализовать шпионов - сейчас на вооружении у России более продвинутые технологии, да и армия более дееспособна.

"Эскалация нарастает, и это нас беспокоит. Путин очень непредсказуем. У России есть ядерное оружие, она вполне может использовать его в войне", - считает Лорд Алан Уэст, адмирал, член тайного совета Великобритании.

А еще адмирал уверяет - Президент России защищается как может. Как ни крути, у Европы и Америки больше военной мощи. Чтобы ее продемонстрировать - и этого не скрывают - в Шотландии уже осенью проведут крупнейшие за десятилетие учения Нато. Бойцы 12ти стран Альянса, на суше в воде и воздухе - будут отрабатывать мастерство.