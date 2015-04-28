От землетрясения в Непале пострадали 8 млн человек - ООН
Разрушительное землетрясение в Непале затронуло в общей сложности 8 миллионов человек, и 1,4 миллиона из них требуется срочная продовольственная помощь, заявила ООН.
В Непал начала поступать гуманитарная помощь, однако до сих пор ощущается острая нехватка медицинского оборудования, продуктов питания и мешков для останков погибших, передает Русская служба Би-би-си.
Число погибших по последним данным правительства страны достигло 4310 человек.
Землетрясение магнитудой 7,8 случилось в Непале в субботу. В столице Катманду было разрушено множество зданий; сельские районы страны пострадали еще сильнее.
Число пострадавших оценивается в 8 тысяч, сообщил представитель непальского МВД.
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В Непале и соседних странах продолжают ощущаться подземные толчки – афтершоки. В Катманду тысячи жителей уже третью ночь подряд провели под открытым небом, боясь возвращаться в свои дома.
Не хватает воды, продовольствия, электроэнергии, и есть опасения вспышек эпидемий.
Самый разрушительный сейсмический катаклизм в истории Непала за последний 81 год вызвал лавины в горах, которые только на Эвересте привели к гибели 18 человек. Это стало крупнейшей катастрофой в истории восхождений на самую высокую горную вершину в мире.
Еще более 200 человек оказались отрезанными от внешнего мира на склонах горы. Их постепенно снимают вертолетами – только в понедельник так спасли около 60 человек.
Правительство Непала признало, что ему необходима помощь из-за рубежа, причем практически любая – от одеял и вертолетов до врачей и водителей.
"Мы призываем зарубежные страны дать нам специальные гуманитарные материалы и медицинские команды. Мы отчаянно нуждаемся в иностранной экспертной помощи для преодоления этого кризиса", - заявил глава бюрократического аппарата страны Лила Мани Паудель.
Ранее УНИАН также сообщал, что в Непале находятся 177 украинцев, из них 77 не выходят на связь – МИД.