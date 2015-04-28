В Непале находятся 177 украинцев, из них 77 не выходят на связь – МИД
09:27, 28 апреля 2015Общество
1
По последним данным, количество граждан Украины в Непале составляет 177, из них 77 не выходят на связь.
По последним данным МИД, в Непале находятся 177 украинцев / Фото: Facebook МИД
Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис сообщил в Twitter.
"Относительно украинцев в Непале: на данный момент в списках 177, не выходили на связь 77. По уточненным данным, польский самолет эвакуировал 5", - сообщил Перебийнис.
Читайте такжеИз Непала эвакуировали первых украинцев, аэропорт столицы страны закрыт
Читайте такжеколичество погибших в результате землетрясения в Непале превысило 4300
В МИД Украины надеются, что в ближайшее время в Непал вылетит самолет Министерства обороны для эвакуации граждан Украины.
Украинцы, оказавшиеся в Катманду во время землетрясения, чувствуют себя хорошо
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter