В Непале находятся 177 украинцев, из них 77 не выходят на связь – МИД

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис сообщил в Twitter.

"Относительно украинцев в Непале: на данный момент в списках 177, не выходили на связь 77. По уточненным данным, польский самолет эвакуировал 5", - сообщил Перебийнис.

Читайте такжеИз Непала эвакуировали первых украинцев, аэропорт столицы страны закрыт

Читайте такжеколичество погибших в результате землетрясения в Непале превысило 4300

В МИД Украины надеются, что в ближайшее время в Непал вылетит самолет Министерства обороны для эвакуации граждан Украины.