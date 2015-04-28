Премьер Японии решил не ехать в Москву 9 мая
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил не ехать в Москву 9 мая, где в этот день будут отмечать 70-тую годовщину окончания Второй мировой войны.
Об этом сообщает японское агентство Nikkei со ссылкой на главу секретариата правительства Японии Йошихиде Сугу, сообщает Европейская правда.
Как сообщил чиновник, такое решение было принято в связи с "слишком напряженным" рабочим графиком премьера.
В то же время, по словам Суги, было решено "приложить усилия для реализации визита президента РФ Владимира Путина в Японию".
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Напомним, большинство европейских лидеров отказались от участия в параде.
Так, ранее стало известно об отказе президента Венгрии Яноша Адера, президента Черногории Филипа Вуяновича, президента Молдовы Николае Тимофти, президента Финляндии Саули Ниинистьо, президента Словакии Андрея Киски и президента Болгарии Росена Плевнелиева.
Также отказались приехать в Москву на 9 мая президент США Барак Обама, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, председатель Европейского совета Дональд Туск, президенты Польши и Словении.
Многие из них аргументировали свой отказ агрессией России в Украине.
Ранее УНИАН сообщал, что у Лаврова ожидают, что генсек ООН приедет в Москву праздновать День Победы.