Премьер Японии решил не ехать в Москву 9 мая

Об этом сообщает японское агентство Nikkei со ссылкой на главу секретариата правительства Японии Йошихиде Сугу, сообщает Европейская правда.

Как сообщил чиновник, такое решение было принято в связи с "слишком напряженным" рабочим графиком премьера.

В то же время, по словам Суги, было решено "приложить усилия для реализации визита президента РФ Владимира Путина в Японию".

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Напомним, большинство европейских лидеров отказались от участия в параде.

Так, ранее стало известно об отказе президента Венгрии Яноша Адера, президента Черногории Филипа Вуяновича, президента Молдовы Николае Тимофти, президента Финляндии Саули Ниинистьо, президента Словакии Андрея Киски и президента Болгарии Росена Плевнелиева.

Также отказались приехать в Москву на 9 мая президент США Барак Обама, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, председатель Европейского совета Дональд Туск, президенты Польши и Словении.

Многие из них аргументировали свой отказ агрессией России в Украине.

Ранее УНИАН сообщал, что у Лаврова ожидают, что генсек ООН приедет в Москву праздновать День Победы.