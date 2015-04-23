У Лаврова ожидают, что генсек ООН приедет в Москву праздновать День Победы
14:11, 23 апреля 2015Политика
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, как ожидается, приедет 9 мая в Москву на празднование Дня Победы.
REUTERS
Об этом заявил в четверг заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов, сообщает ТАСС.
"Ожидается приезд 9 мая в Москву генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, ему было направлено приглашение участвовать в мероприятиях, - сказал он. - Ожидаем, что он приедет".
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"Также ожидаем приезда генсекретаря ЮНЕСКО Ирины Боковой", - добавил Гатилов.
Ранее УНИАН сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров увидел руку Госдепа в нежелании лидеров ЕС праздновать 9 мая в Москве.
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