Еврокомиссия: отказ во въезде «Ночным волкам» — внутреннее дело Польши

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК.

”Мы не комментируем решения польских властей. Решение о допуске на национальную территорию - это внутреннее дело каждой страны ЕС”, - уточнили в ЕК.

В то же время источник в дипломатических кругах в Брюсселе сообщил, что данная тема не согласовывалась с руководством Европейского союза. ”Никаких консультаций на этот счет на последних встречах Совета ЕС или КОРЕПЕРа (Комитет постоянных представителей стран ЕС) не было”, - сказал он. Он напомнил, что власти каждой из 28 стран ЕС руководствуясь соображениями национальной безопасности, вправе отказывать во въезде обладателям шенгенских виз.

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”Для этого не требуются никакие стоп-листы - нужно лишь обоснованное решение национальной пограничной службы”, - пояснил источник.

Как сообщал УНИАН, польская пограничная служба сегодня не пропустила на территорию Польши группу российских байкеров из-за невыполнения ими необходимых условий для пребывания в стране.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь Польской пограничной службы Агнешка Голиас.

”Им отказано во въезде из-за невыполнения ими необходимых условий въезда и пребывания в стране”, - сказала она.

По словам Голиас, каждый из них получит письменную информацию, в которой будет подробно объяснено, почему именно было принято такое решение.

В свою очередь представитель Надбужанского отдела Польской пограничной службы, которая отвечает за пункт пропуска, через который пытались проехать российские байкеры, Дариуш Сеницкий сказал УНИАН, что мотоциклисты не выполнили ”много условий, определенных законодательством для въезда в Польшу.

”Нарушений было много”, - заявил он и добавил, что речь идет не только о польском законодательстве, но также о Шенгенском кодексе.

Как подчеркнул Сеницкий, причиной отказа для въезда байкеров стало исключительно невыполнение необходимых условий. При этом он не стал комментировать, выявили ли пограничники во время проверки доказательства их принадлежности к клубу ”Ночные волки”.

Польские СМИ сообщают, что пограничники проверяли российских байкеров более трех часов и выявили доказательства того, что они связаны с упомянутым клубом.

По словам Сеницкого, все 10 байкеров, которые пытались въехать в Польшу, уже вернулись в Беларусь.