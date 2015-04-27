Президент Венгрии решил не ехать в Москву 9 мая

В соответствии с рекомендациями Еврокомиссии было решено, что Венгрию на торжествах будет представлять посол в России, передает Европейская правда со ссылкой на 444.hu.

Напомним, большинство европейских лидеров отказались от участия в параде.

Так, ранее стало известно об отказе президента Черногории Филиппа Вуяновича, президента Молдовы Николае Тимофти, президента Финляндии Саули Ниинистьо, президента Словакии Андрея Киски и президента Болгарии Росена Плевнелиева.

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Также отказались приехать в Москву на 9 мая президент США Барак Обама, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, председатель Европейского совета Дональд Туск, президенты Польши и Словении.

Многие из них аргументировали свой отказ агрессией России в Украине.

В то же время, например, готовность президента Чехии Милоша Земана приехать в Москву для участия в параде встретила острую критику внутри страны.

О готовности приехать в Москву 9 мая заявил и президент Греции.