Президент Чехии поедет в Москву 9 мая, но на парад Путина не пойдет
Президент Чехии Милош Земан отказался участвовать в организуемом президентом России Владимиром Путиным военном параде в России в честь празднования 70-й годовщины окончания Второй мировой войны 9 мая.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек, передает Новое время со ссылкой на Hospodarsky noviny.
Вместо посещения путинского парада, Земан, который будет в то время в Москве, почему-то проведет встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Земан принял решение самостоятельно, а не под давлением критики оппозиции и представителей правящей коалиции. Овчачек уточнил, что Земан и Фицо договорились встретиться в Москве как раз во время парада в четверг, 9 апреля, в телефонном разговоре.
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В то же время, чешское издание цитирует словацкий Denník N, который не подтвердил информацию о визите Фицо в Москву. "Еще ничего не решено, это (присутствие Фицо в Москве) только одна из идей", - сказал неназванный источник, близкий к государственному офису.
Кроме того, Овчачек отметил, что в российской столице Земан будет ночевать не в гостинице, а в посольстве.
Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка решение президента поприветствовал и назвал его "разумным шагом".
Ранее УНИАН сообщал, что в случае отказа правительства Чехии оплатить поездку Земана в Москву, ему придется оплатить ее самому.