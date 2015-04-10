Президент Чехии поедет в Москву 9 мая, но на парад Путина не пойдет

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек, передает Новое время со ссылкой на Hospodarsky noviny.

Вместо посещения путинского парада, Земан, который будет в то время в Москве, почему-то проведет встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Земан принял решение самостоятельно, а не под давлением критики оппозиции и представителей правящей коалиции. Овчачек уточнил, что Земан и Фицо договорились встретиться в Москве как раз во время парада в четверг, 9 апреля, в телефонном разговоре.

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В то же время, чешское издание цитирует словацкий Denník N, который не подтвердил информацию о визите Фицо в Москву. "Еще ничего не решено, это (присутствие Фицо в Москве) только одна из идей", - сказал неназванный источник, близкий к государственному офису.

Кроме того, Овчачек отметил, что в российской столице Земан будет ночевать не в гостинице, а в посольстве.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка решение президента поприветствовал и назвал его "разумным шагом".

Ранее УНИАН сообщал, что в случае отказа правительства Чехии оплатить поездку Земана в Москву, ему придется оплатить ее самому.