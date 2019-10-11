Брат наркобарона Эскобара грозит судом Илону Маску и готовится "легко превзойти" Apple

Роберто Эскобар обвинил Маска в краже идеи продавать огнеметы.

Брат убитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Роберто готовится судиться с бизнесменом и изобретателем Илоном Маском, которого обвиняет в краже идеи продавать огнеметы.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на TheNextWeb.

Читайте такжеИлон Маск назвал главную проблему человечестваОтмечается, что Escobar Inc, самопровозглашенный обладатель товарного знака Pablo Escobar, уже выиграл судебный иск на 3 миллиона долларов, получив право собственности на домен PabloEscobar.com.

Сейчас домен неактивен, но это не надолго. Компания планирует запустить веб-сайт до 2020 года, где будет продаваться продукция и товары Pablo Escobar, в том числе и пресловутый запатентованный огнемет.

Исполнительный директор Escobar Inc Даниэль Рейтберг в электронном письме TNW подтвердил, что огнемет будет доступен по цене 249 долларов за штуку. Также он отметил, что сейчас готовится «несколько огромных дел против» Илона Маска.

«Он пожалеет, что не заплатил нам, так же как все другие уже пожалели об этом», – отметили в компании.

Но и на этом компания не хочет ограничиваться. По словам генерального директора Улофа Густаффсона, на сайте также будут представлены «революционные технологи».

«Сейчас мы находимся в процессе создания технологической компании за 50 миллионов долларов, которая легко превзойдет Apple Inc», – сказал генеральный директор.

Как ранее сообщал УНИАН, в Колумбии взорвали дом Пабло Эскобара в его родном городе.