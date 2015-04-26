The New York Times: Российские хакеры взломали электронную почту Обамы

Хакеры, которые в прошлом году взломали компьютерные системы Белого дома, оказались россиянами. Они сумели прочесть часть переписки президента США Барака Обамы.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники, передает ТСН.

По информации издания, взломщики прочли некоторые письма президента США Барака Обамы, Госдепартамента и ряда сотрудников Белого дома. Однако Вашингтон не стал комментировать слухи о российских хакерах.

Судя по всему, как отмечает издание, хакеры не сумели взломать особо защищенные сервера, управляющие трафиком сообщений личного смартфона BlackBerry Обамы, который он или его помощник носит с собой постоянно.

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Число и содержание прочитанных хакерами писем не уточняется. NYT отмечает, что, вероятно, хакерам достались расписание президента, его переписки с различными политиками и послами, а также обсуждение назначений, законопроектов и других политических вопросов.

Источники газеты указывают, что переписка, попавшая в руки хакеров, скорее всего велась между сотрудниками Белого дома. Взломщики сумели прочесть как входящие, так и исходящие сообщения. Однако собеседники газеты заявили, что взлом оказался гораздо серьезнее, чем полагалось ранее.

Как отмечает NYT, чиновники Белого дома часто пользуются двумя компьютерами - один из них сделан специально для обмена очень важной информации и работает через засекреченные каналы, а второй связан с внешним миром и используется для несекретных переписок.