"Плохая идея": Трамп раскритиковал военную операцию Турции в Сирии

В связи с нападением Турции Совет безопасности ООН созвал заседание.

Президент США Дональд Трамп в обнародованном Белым домом заявлении раскритиковал наступательную операцию Турции против курдов в Сирии.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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"Сегодня утром Турция, член НАТО, вторглась в Сирию. Соединенные Штаты не поддерживают это нападение и сообщили Турции, что эта операция - плохая идея", - говорится в заявлении.

Как сообщает The Hill, Совет безопасности ООН в связи с нападением Турции созывает заседание. Инициаторами заседания, которое по всей видимости состоится 10 октября, выступили Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Польша.

Как сообщал УНИАН, Турция начала операцию «Источник мира» на территории Сирии. Цель операции, по словам Эрдогана, борьба с террористическим «Исламским государством» и курдскими формированиями в районе южной границы Турции. Операция позволит обеспечить зону безопасности на границе с Сирией, что позволит сирийским беженцам вернуться домой, добавил президент Турции.

Намерения Турции начать операцию против курдов — союзников США были раскритикованы в Вашингтоне. Президент Дональд Трамп предостерег Эрдогана от начала операции.