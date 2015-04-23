Ради красивого кадра: российский журналист поджег траву в Хакасии во время съемки репортажа

13:44, 23 апреля 2015
Мир
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Корреспондента "Первого канала" поймали на юге Сибири за поджиганием травы.

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Корреспондент "Первого канала" Михаил Акинченко поджег траву во время съемки репортажа в Хакасии - республике РФ, которая пострадала от масштабных пожаров.

Об этом сообщает ИА «Хакасия» со ссылкой на свои источники.

Местные жители сообщили, что Акинченко, находясь в пяти метрах от поселка Колодезный, бросил на землю окурок, в результате чего произошел пал травы.

Журналист пояснил правоохранителям, что хотел поджечь траву, «чтобы снять фон».

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Сейчас по данному факту проводится проверка.

Агентство отмечает, что вчера в республике поднялся ветер и огонь мог бы разойтись мгновенно. 

Ранее сообщалось, что общее число погибших при пожарах на юге Сибири достигло 34 человек, пострадали более 7,5 тысячи жителей.

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