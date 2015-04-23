В Японии усилили охрану воздушного пространства из-за радиоактивного беспилотника

В минувшую среду на крыше охраняемой резиденции главы правительства в Токио обнаружили небольшой беспилотный летательный аппарат с прикрепленной к нему бутылкой со знаком радиационной опасности, сообщает Русская служба Би-би-си.

Охрана не заметила полета беспилотника над резиденцией. До сих пор не установлено, упал ли он на крышу или был посажен специально. Местные СМИ не исключают, что это могло быть связано с аварией на АЭС "Фукусима".

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По словам секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга, в стране нет законов, которые как-то регламентируют полеты беспилотников на низких высотах. В кабмине считают, что соответствующий закон нужно принять в кратчайшие сроки: предлагается ограничить полеты беспилотников вблизи объектов государственной важности.