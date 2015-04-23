В России хотят вернуть вытрезвители

Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев во время правительственного часа в Госдуме, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время остается проблема оказания помощи гражданам, находящимся в состоянии опьянения.

"Как уже неоднократно говорилось, выходом из создавшейся ситуации должно стать создание в системе социального обеспечения специализированных учреждений для содержания и деинтоксикации этой категории лиц", - сказал министр.

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Он подчеркнул, что пока не принято никаких мер для создания вытрезвителей в России.

"Проработка вопроса о целесообразности внесения соответствующих изменений в Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" для наделения субъектов полномочиями по созданию и обеспечению деятельности таких учреждений пока, откровенно говоря, буксует", - отметил он.

Справка: Вытрезвитель - это медицинское учреждение, которое должно содержать людей в состоянии алкогольного опьянения средней степени вплоть до их протрезвления. Фельдшеры должны осмотреть доставленных пьяных граждан и установить их личность. После того, как пациент пришел в себя, с него взимают штраф или вручают соответствующую квитанцию и выписывают.

В 1990-м году в России работали 1249 вытрезвителей, в 2006-м - 608. В 2011 году в рамках реформирования системы МВД медвытрезвители, действовавшие при ОВД и УВД, было решено передать "на баланс" органов здравоохранения. После этих изменений главный нарколог Минздравсоцразвития Евгений Брюн заявил, что считает необходимым наличие вытрезвителей в системе МВД, так как у медицинских учреждений "возникли проблемы охраны медицинских сотрудников от пьяных дебоширов".