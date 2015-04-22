Frankfurter Allgemeine: Политика торнадо

Об этом пишет Яспер фон Альтенбокум в своей статье «Политика торнадо», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Европейский Союз реагирует на катастрофу в Средиземном море как медленный танкер, и то, если только совсем нет другого выхода. Но есть ли он вообще? Даже если принятые сейчас меры считать подходящими для облегчения страданий – смогут ли они изменить тот факт, что все больше беженцев и мигрантов садятся в лодки в Северной Африке и рискуют своей жизнью? Изменят ли они что-то, ведь кому-то это выгодно, кто-то превращает это в бизнес? Смогут ли они изменить тот факт, что сотни людей и дальше тонут в Средиземном море или даже раньше на пути через Африку, умирают от голода или жажды или их убивают преступники? Ответ – твердое нет.

Кто пришел к такому выводу, должен иметь представление о том, как, должно быть, чувствуют себя ответственные политики ЕС, когда их в превосходящих друг друга проповедях последних дней - немецкие наблюдатели в такие дни в отличной форме – в большей или меньшей степени называют бандами убийц. Еще раз для определения: причиной такого несчастья являются некомпетентные правительства, коррумпированные государственные лидеры, воинственные элиты и недобросовестные торговцы в Африке и на Ближнем Востоке, а не Европа. Если можно что-то изменить, то необходимо это сделать, чтобы мигранты вовсе не обращались к контрабандистам и вовсе не садились в лодки. Это также означает: вовсе не хотели нелегально приезжать в Европу.

Тем не менее, из-за восприимчивости конъюнктуры политикой и общественностью, которые за короткое время превращают общественное мнение в ужасный торнадо, такие подходы будут растерзаны бурей возмущения. В данном случае, назовем это стигма «разделение» или «Крепость Европа», и каждый, кто говорит об этом, рискует жизнью и здоровьем. Завтра это снова может быть Украина, послезавтра Греция, затем снова варварство самопровозглашенного салафитского халифата. Кто еще что-то говорит об угрозе исламского терроризма? Кроме того, их конъюнктура может восстановиться, и тогда стремление к простым, быстрым решениям вызовет новый торнадо и найдет виновных. Хорошие новости для ЕС: он для этого подходит. До следующей конъюнктуры.