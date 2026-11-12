В Чернобыле заметили редкого ночного хищника: он самый крупный среди своих сородичей в Украине

У него большие глаза, острый слух и лицевой диск, помогающий улавливать звуки.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали краснокнижного филина – самую крупную сову Украины. Об этом сообщили в заповеднике.

Отмечается, что этот величественный представитель семейства Сововых – настоящий ночной хищник, хорошо приспособленный к охоте в условиях слабого освещения. У него большие глаза, острый слух, лицевой диск, помогающий улавливать звуки. Также у птицы есть специальное строение маховых перьев, которое обеспечивает чрезвычайно эффективную ориентацию и бесшумный полёт.

"Основу его рациона составляют мелкие млекопитающие и птицы. Охотится он преимущественно в сумерках и ночью, играя важную роль в регулировании численности животных", – рассказали исследователи.

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Филин – вид, занесенный в Красную книгу Украины. Его присутствие в природных экосистемах является важной составляющей биоразнообразия, а сохранение мест гнездования – одной из задач Чернобыльского заповедника, добавляют специалисты.

Фауна Чернобыля

Как писал УНИАН, чернобыльские вороны нашли способ раскалывать орехи, прилагая минимум усилий, – они используют для этого автомобили. Специалист Сергей Жила рассказал, что птицы подхватывают орех клювом, поднимаются в воздух и бросают его на асфальт. Если скорлупа не треснула, попытку повторяют, а эффективнее всего оставить орех на проезжей части – колеса автомобилей раздавливают скорлупу вместо птиц.

По словам исследователя, в Чернобыле этот прием всё чаще перенимают чёрные граки – они тоже начинают поднимать орехи и бросать их на асфальт.

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