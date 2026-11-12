'ПриватБанк' снизил цены на валюту: сколько стоит 100 долларов сегодня

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,87 грн, а евро – 51,28 грн

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 12 ноября, снизился на 15 копеек и составляет 45,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 30 копеек и составляет 51,45 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,35 гривни, а евро – по курсу 50,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях банка сегодня можно за 4610 гривень. 100 евро обойдутся в 5175 гривень.

Видео дня

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в четверг подешевел на 21 копейку и составляет 45,87 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 27 копеек и составляет 51,28 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 12 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,32 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,48 гривни за один евро, то есть гривня выросла сразу на 60 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 7 копеек и составляет 45,98 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,29 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился сразу на 25 копеек и составляет 51,37 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,43 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: