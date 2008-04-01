Прекращено следствие по делу об убийстве Галины Старовойтовой

Следствие по делу об убийстве Галины Старовойтовой прекращено из-за истечения сроков ведения следствия, сообщил бывший помощник депутата Руслан Линьков в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, сегодня он получил соответствующее извещение из Федеральной службы безопасности РФ.

Р.Линьков называл прекращение следствия "беззаконием". Он считает, что никаких законных оснований для прекращения следствия у ФСБ не было, поскольку не были установлены заказчики убийства и непосредственные исполнители убийства.

Депутат Госдумы России Галина Васильевна Старовойтова была убита вечером 20 ноября 1998 года в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге. Получив пять огнестрельных ранений, она скончалась на месте. 30 июня 2005 г. городской суд Санкт-Петербурга приговорил участников убийства - Юрия Колчина (организатора) и Виталия Акиншина (исполнителя) - к 20 и 23,5 года заключения в колонии строгого режима по статье УК РФ "посягательство на жизнь государственного деятеля".