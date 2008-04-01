Прекращено следствие по делу об убийстве Галины Старовойтовой
19:46, 01 апреля 2008Мир
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Прошло девять с половиной лет
|Галина Старовойтова и Руслан Линьков
Р.Линьков называл прекращение следствия "беззаконием". Он считает, что никаких законных оснований для прекращения следствия у ФСБ не было, поскольку не были установлены заказчики убийства и непосредственные исполнители убийства.
Депутат Госдумы России Галина Васильевна Старовойтова была убита вечером 20 ноября 1998 года в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге. Получив пять огнестрельных ранений, она скончалась на месте. 30 июня 2005 г. городской суд Санкт-Петербурга приговорил участников убийства - Юрия Колчина (организатора) и Виталия Акиншина (исполнителя) - к 20 и 23,5 года заключения в колонии строгого режима по статье УК РФ "посягательство на жизнь государственного деятеля".
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